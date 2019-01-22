陳炳甫加碼 若勝選願跳愛河

2019年01月22日 04:11 中國時報 張立勳 、 林縉明 、 李依璇 ／台北報導 ／台北報導

國民黨立委候選人陳炳甫21日把握時間展開車隊掃街、拜票。（張立勳攝）

立委候選人陳思宇上午到延平北路六段與中正路口向民眾致意。（陳思宇競選總部提供）

台北市士林、大同立委補選倒數，國民黨中央委員連勝文喊出只要陳炳甫拿下超過5萬票就跳水，陳炳甫21日表示，當時是為了推廣大同運動中心新開幕的游泳池，至於是否選擇高雄愛河跳水？他說，若對高雄有幫助，任何事情都願意做，最主要還是要勝選。民進黨候選人何志偉也邀請桃園市長鄭文燦陪同掃街，而「柯家軍」陳思宇選擇以站路口方式向民眾拜票。

幫助高雄義無反顧

陳炳甫昨天早上前往士林展開車隊掃街、拜票，連勝文日前為陳催票，喊出只要陳炳甫拿下超過5萬票就「跳水」的祭品文，甚至是高雄愛河或任何地方都可以，由陳炳甫來選，引發民眾討論。

陳炳甫笑稱，當時是為推廣大同運動中心新開幕的游泳池，想到跳水拉票，看到韓國瑜認真替高雄努力，如果跳愛河對高雄有幫助的話，能盡一點心力絕對都願意，但他強調，最主要還是要取得最後勝利。

重申沒有家族庇蔭

由於陳炳甫在前天造勢大會對「政二代」、「家族政治」議題火力全開，陳炳甫昨重申，不會去攻擊對手，只是再次向支持者說明，選舉初期被說是政二代、家族政治，但事實是父親陳重光、姊姊陳玉梅都過世好幾年了，補選以來他從頭到尾就是單打獨鬥。

針對敵手頻找大咖站台輔選，陳思宇受訪時表示，他們沒有華麗陣容，會繼續勤走基層，靠自己力量爭取支持，這也是她跟柯文哲相似的地方。何志偉反酸，「台灣不缺口水，柯市長選舉期待敘述政績政見，過去對你有這樣同理心，也期待你有這樣同理心」。

(中國時報)