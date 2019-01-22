檢測農藥殘留超標率 新北第一
行政院農委會本月公布2017年各縣市蔬菜、水果農藥殘留抽驗結果，新北市蔬菜不合格率9.8％全國居冠，而水果不合格率也是六都第一，新北市農業局表示，該年配合中央政策加強抽驗，不合格蔬果一經發現立即阻絕，不會流入市面或學校。
4章一Q 抽驗更加強
農委會公布106年蔬菜農產品農藥殘留監測研究成果報告指出，新北市蔬菜殘留農藥殘留抽樣檢驗430件，有62件因農藥殘留量超標而不合格，占比9.8％，不合格率為全國第一。
2017年水果農藥殘留部分，新北市抽樣75件、12件不合格，占比16％，僅次於新竹市的18.2％，居全國第二，也是六都中最高。
農業局農牧科股長張家偉表示，新北市每年落實中央政策，抽樣檢驗果菜市場輸入的蔬果，為消費者把關，2017年中央推動4章一Q政策，增各縣市抽樣件數，並請各縣市政府針對高風險品項加強抽驗，農業局也針對曾經檢驗不合格的供應單位加強抽樣，導致該年不合格率攀升。
供應來源 皆為外縣市
張家偉指出，2017年檢驗不合格的供應單位來源皆為外縣市，例如雲林、嘉義、台南、高雄，皆依中央規定移送當地縣市政府裁處，以有機蔬菜為例，可依農產品及生產驗證管理法裁罰3到15萬元。
「不合格率高代表把關更嚴謹」，張家偉強調，農業局針對高風險蔬果品項和黑名單供應單位加強抽驗，不合格的供應單位將須依合約內容立即停止供貨，並處以懲罰性違約金，後續除了移送產地縣市政府裁處，未來必須重新檢驗，才能恢復供貨。
除外縣市產地供應的不合格蔬果一律阻絕境外，若新北市轄內生產的蔬果抽驗不合格，也會立即封存，確保不會流入市面或學校。
(中國時報)
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