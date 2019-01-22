里長揪團遊台中 好康一籮筐
台中市觀旅局昨天與台北市政府聯合舉行記者會，邀請全台里長揪團遊台中，享花博門票及住宿消費超值折扣！（陳世宗翻攝）
台中市政府團隊積極拚經濟！為吸引更多遊客到台中市觀光旅遊，觀旅局長林筱淇21日到台北市政府舉行記者會宣布推動兩市合作，邀請台北市里長揪團遊台中。凡全台由里長帶領20人以上里民到台中旅遊逛花博住宿台中，周一到周五可享花博門票半價優惠；近40家旅宿業提供4～7折住宿優惠價格。
帶領20人以上 就有優惠
台中市府廣邀全台里長揪團遊台中，提供花博門票、住宿購物優惠和最佳旅遊景點路線建議。林筱淇說，台中市正在舉辦中的花博是屬於全台盛事，特邀請台北市里長帶里民一起到台中旅遊住宿消費，更歡迎全台各地民眾都到台中做客。
台北市民政局長藍世聰說，很樂意推動跨縣市交流，鼓勵台北市里長們多帶里民出去旅遊，旅遊不但有益身心健康，也有助活絡經濟。
觀旅局指出，全台里長揪團遊台中的花博門票優惠，適用對象是全台里長揪團達20人以上的里民活動，每人皆可購買優惠門票；活動期間自今年1月21日至3月31日止，星期一至星期五。
歡迎全台民眾到台中做客
觀旅局說，台中在地觀光產業也大力支持，提供全台里長揪團遊台中住宿4～7折優惠；盼參與創造台中住宿、餐飲、購物等龐大商機，提供優惠的台中旅遊相關業者，包含台中市旅館公會及台中港酒店等近40家業者。
觀旅局強調，花博展期只到4月24日，豐原、后里、外埔3大園區各有不同主題與特色；景點還有高美溼地、國家歌劇院等，建議民眾可規畫多日遊程，悠閒地細細品味花博各園區及各個景點。
(中國時報)
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