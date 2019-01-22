本島極西夜市 龍山25日開張

2019年01月22日 04:11 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

「夜市要來了！」暌違20多年後，台南七股地區又要有夜市了，地點在七股龍山里的信仰中心龍山宮廟埕廣場，25日將以「本島極西端龍山傳統夜市」為名重新開張，希望能活絡沿海地區經濟，進而提振地方觀光發展，而居民最盼望的是，希望年輕人多多回來家鄉探望長輩，也順便「迺夜市」。

每周五營業到21點

台南市七股區位居台灣本島最西側，面積是南市第4大，僅次於山區的南化、白河、東山，地廣人稀，居民多以養殖漁業維生，近年人口外移嚴重，連逛個夜市都要跑到外地，當地民眾十分懷念40多年前的光景，也促成龍山傳統夜市的再興。

龍山宮主委蔡輝良表示，龍山社區因為地理位置及養殖產業群聚，發展很早，40多年前就有夜市，當時稱做「商展」，很是熱鬧，但後來廟宇重建，加上其他地區夜市開設，20多年前就消失了，現在因為地方上有需求，加上政府新建公園、道路拓寬，搭配上現有的生態遊船，龍山有發展觀光的本錢，因此管理委員會決定恢復龍山夜市，並請佳里星期四傳統夜市自治會協助規畫。

目前廟前廣場規畫45個攤位，每個攤位9尺見方，比一般夜市大，經過篩選後有34個攤位進駐，都是不同業種，保持新鮮感避免競爭，25日起固定在星期五營業，從下午3時到晚上9時，未來將視情況擴大範圍。

上台唱歌送百元券

龍山里長王文財表示，七股位於本島極西端，最西邊的夜市有其噱頭，加上龍山社區聚落不小，龍山漁港就是遊憩七股潟湖的船筏碼頭，現在又有新建公園、步道加上南31線道路拓寬，希望夜市的重啟能為當地帶來更多活力與商機，夜市開幕當天，民眾只要上台獻唱，即送100元招待券，鼓勵大家多消費。

(中國時報)