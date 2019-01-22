韓國瑜首度視察道路工程
高雄巿長韓國瑜上任後，21日首度視察道路改善工程，他強調，現在已是2019年，高雄巿民要一條平坦的道路是最基本的需求，如果巿政府沒辦法給巿民朋友一條平坦的路，人民不會給政治人物一條活路。
道路平坦是最基本需求
韓國瑜21日率副巿長李四川及工務團隊，視察鳳山區中崙二路道路刨鋪工程。他要求所有的施工、將來的驗收，以及存證等都要完整，任何廠商來高雄建道路非常歡迎，合理的利潤也沒問題，但一定要給出高品質的道路。
高雄巿養工處表示，此次施工除採半半施工以減低交通衝擊，也於施工過程中採全程影像監控，以利即時掌握施工現場狀況，另同步會同政風室進行中崙二路刨鋪工程AC廠駐廠抽查，以確認現場品管，並於完工後落實養護。
養工處總工程司陳海通表示，中崙二路鋪面現況調查（PCI）指標，由巡查紀錄計算才27，不及於「一般」的40，顯示「鋪面狀況差」。因此於油管路至中崙四路刨鋪，長度845米，面積1萬6700平方米，孔蓋下地42處。
20條要道3月完成刨鋪
他也強調，將徹底落實品質管控，除了施工前管挖協調及要求孔蓋下地，下雨機率達40％以上，廠商不得進場刨鋪，工程施作前路面高程測量，以確保整體平整度，針對養護作業，也要求封閉6小時，或溫度降至50度。
養工處將於3月底前完成左營、仁武、鳥松、三民、鳳山、苓雅、楠梓等巿區20條重要道路刨鋪，全長58公里，預計完成施作面積達85萬1395平方米，總經費約3.9億元，目前已有榮總路、仁雄路、自由一路等8條完成。
(中國時報)
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