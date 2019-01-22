國家空氣品質 北市PM2.5達標

2019年01月22日 04:11 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

環保署公布最新全台細懸浮微粒（PM2.5）檢測結果，台北市PM2.5年平均濃度已大幅降至14.6微克／立方公尺，首度達成國家空氣品質標準，是六都中第一個達標的直轄市，環保局長劉銘龍表示，未來將延長汰換二行程機車補助、鼓勵使用綠運輸及推動電動公車等方式，持續改善空氣品質。

經環保署檢測PM2.5，顯示北市PM2.5年平均濃度由2015年18.6微克／立方公尺，至去年大幅降至14.6微克／立方公尺，首度達到國家空品標準15微克／立方公尺，改善幅度為21.5％，空品指標良好天數比例也從45.2％提升至54.4％。

北市境內雖然沒有大型工業區或發電廠，但地狹人稠機動車輛密度居全國之冠，為持續改善空氣品質，北市環保局自2015年即推動「清新空氣行動計畫」，執行多項空汙減量措施。

環保局空噪科長楊梅華指出，空汙減量措施包括淘汰8.5萬輛二行程機車、畫設低汙染排放示範區，強力稽查高汙染車輛，加嚴鍋爐硫氧化物排放、淘汰重油鍋爐，協商松山機場航空燃油硫含量減去4成，引進小型掃街車加強街道洗掃及垃圾車加裝濾煙器。

清新空氣為城市進步指標，今年北市研擬清新空氣行動2.0，劉銘龍說，精進措施有畫設空氣品質維護區，導入智慧辨識系統管制高汙染車輛，延長汰換二行程機車補助，和補助一、二期老舊柴油車汰換，推動電動公車提升綠運輸，頒訂餐飲業設備標準及要求附近大型電廠、工業區減少空汙排放。

(中國時報)