加速兒虐通報 竹檢設平台

2019年01月22日 04:11 中國時報 羅浚濱／竹縣報導

現行衛福部訂定的兒虐通報機制繁瑣，新竹地檢署日前邀集相關單位開會，決定6歲以下兒童虐待，由醫院直接通報地檢署，讓檢察官第一時間介入，並結合社政、警政及醫療院所成立「即時聯絡平台」，期對受虐兒童做最完善的保護。

新竹地檢署檢察長徐錫祥指出，6歲以下兒童年紀過小，很少與外人接觸，受到虐待也無法自行求援，別人也不易發覺，以至被害幼兒送醫時往往已成重傷，甚至死亡。

檢方發現兒虐案通報機制繁瑣，從醫師發現通報家暴中心，社會處社工評估兒童若有遭虐情形，再知會警方，最後才到地檢署進入司法程序，往往為時已晚。

主任檢察官林奕文表示，醫師在診斷時最容易發現疑似兒虐案，檢方希望以便捷的通報機制，讓醫院直接通報給檢方，有檢察官第一時間介入，相信應可嚇阻加害人反覆兒虐行為。

檢方協調台大醫院新竹分院、馬偕新竹分院、中國醫藥學院附設醫院新竹分院及東元醫院，做為新竹地區兒虐檢傷的主責醫院，在醫師驗傷確認是兒虐案，即時通報給地檢署。

協調會並決定新竹縣市家暴中心、社會處、衛生局、警局婦幼隊、偵查隊及家防官，組成「兒童及少年疑似受虐案件評估啟動檢警早期介入偵辦機制即時聯絡平台」，通報疑似兒虐案後，由檢察官指揮偵辦，協調相關單位後續處置做為。

林奕文指出，縣市政府必要時可依兒少法規定提出「獨力告訴」，為受虐兒童聲請家庭保護令，由司法介入制約行為人的虐童犯行，希望透過「即時聯絡平台」，發揮早期發現早期救護的功能，期禁絕反覆兒虐或重大兒虐事件的發生。

(中國時報)