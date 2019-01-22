記憶中阿嬤味 王惠美直播教年菜
彰化縣長王惠美化身廚娘秀廚藝，開直播與婆婆媽媽一起做健康年菜；她與健康新煮張種子教師秀霞阿嬤連袂示範「好彩頭蘿蔔糕」與「飛上天洋洋得意」2道菜。呼籲鄉親多採購在地農產，製作鮮美又富阿嬤味的年菜，闔家團圓、吃出健康。
彰化縣衛生局21日舉辦「阿嬤的『豬寶盒』記憶中的好滋味」縣長年菜直播記者會；透過衛生局與王惠美臉書直播，與民眾零距離感受溫馨年味，盼讓民眾在長達9天年假中健康飲食無負擔。
王惠美說，衛生局貼心選用在地食材製作6道年菜食譜，希望過完年後大家身材依舊苗條、依舊健康；她也以「吃得巧身體好順心幸福繞，吃得妙不變老平安樂逍遙」拜早年，預祝縣民金豬年行大運，諸事吉祥、平安快樂。
王惠美表示，「黃金十穀飯」採用伸港的南瓜，象徵黃金滿滿；芳苑鄉鱸魚是「年年有餘」；「鴻運獅子頭」裡放許多彩椒，意在招財進寶；二林鎮的紅蘿蔔比喻「鴻運當頭」，埤頭鄉洋菇讓大家洋洋得意，社頭的菠菜要讓大家飛上天、長命百歲。
衛生局指出，根據國民健康署2016年調查發現，近四成民眾在春節期間發胖約2公斤；為免民眾使用過多油鹽糖製作傳統年菜，導致體重暴增或是慢性疾病控制不良，6道健康年菜電子食譜，已在官網線上供民眾免費查閱下載。
(中國時報)
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