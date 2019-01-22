民進黨喊老屋取消回溯 新屋調降
台南市房屋稅調漲案引爆民怨，市長黃偉哲22日將在市議會進行「房屋稅凍漲」專案報告。民進黨團21日提出該黨團對凍漲房屋稅的主張，除要求取消「回溯15年」，即取消2016年7月1日以前的舊屋漲稅外，針對之後的新屋也要求調降至54％。
民進黨團提出凍漲房屋稅的主張時，除多位黨團成員到場聲援外，台聯黨議員楊中成、無黨籍議員黃麗招、許又仁等人也到場關心。
民進黨團總召林宜瑾指出，該黨團支持市長黃偉哲減輕市民稅賦的主張，也要求市府應從今年起調降房屋稅，並以前次房屋稅調整生效日為基準，針對2016年7月1日之前領照的房屋「取消舊屋漲稅」，從81％降為0％，讓稅基回復原狀。
至於2016年7月1日以後領照的房屋，雖比照全國維持調漲，但也應「降低新屋調幅」，從81％降為54％，成為6都房屋稅漲幅最小的城市。
林宜瑾認為，台南市的房屋稅超過30年沒調整，甚至出現持有房屋稅金比持有機車還低的情形，也因此政府不得不調整房屋稅，以維持租稅公平及世代正義，鑑於調整方法引起民怨，黨團成員呼籲市府應該順應民情，儘速針對房屋稅做出符合市民期待的調整。
林宜瑾表示，房屋稅經不動產評價委員會決議後，3年內並無法源可調整，「不論凍漲或退稅，依法均不可行」，黨團也呼籲部分議員尊重法治精神，不要為了討選民歡心堅持牴觸法律的訴求。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。