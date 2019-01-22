民進黨喊老屋取消回溯 新屋調降

2019年01月22日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

台南市房屋稅調漲案引爆民怨，市長黃偉哲22日將在市議會進行「房屋稅凍漲」專案報告。民進黨團21日提出該黨團對凍漲房屋稅的主張，除要求取消「回溯15年」，即取消2016年7月1日以前的舊屋漲稅外，針對之後的新屋也要求調降至54％。

民進黨團提出凍漲房屋稅的主張時，除多位黨團成員到場聲援外，台聯黨議員楊中成、無黨籍議員黃麗招、許又仁等人也到場關心。

民進黨團總召林宜瑾指出，該黨團支持市長黃偉哲減輕市民稅賦的主張，也要求市府應從今年起調降房屋稅，並以前次房屋稅調整生效日為基準，針對2016年7月1日之前領照的房屋「取消舊屋漲稅」，從81％降為0％，讓稅基回復原狀。

至於2016年7月1日以後領照的房屋，雖比照全國維持調漲，但也應「降低新屋調幅」，從81％降為54％，成為6都房屋稅漲幅最小的城市。

林宜瑾認為，台南市的房屋稅超過30年沒調整，甚至出現持有房屋稅金比持有機車還低的情形，也因此政府不得不調整房屋稅，以維持租稅公平及世代正義，鑑於調整方法引起民怨，黨團成員呼籲市府應該順應民情，儘速針對房屋稅做出符合市民期待的調整。

林宜瑾表示，房屋稅經不動產評價委員會決議後，3年內並無法源可調整，「不論凍漲或退稅，依法均不可行」，黨團也呼籲部分議員尊重法治精神，不要為了討選民歡心堅持牴觸法律的訴求。

(中國時報)