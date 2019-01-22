代言2月 陳文茜搶鮮遊高踩點

2019年01月22日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市2月觀光代言人陳文茜21日到港都展開3天2夜行程踩點，23日市長韓國瑜將正式開記者會，宣布陳文茜擔任觀光大使。陳提出改造六合夜市、愛河無人機送情書、禿頭時尚街、駁二AI市集等12項新穎政策，盼為觀光注入活水，人通通進得來。

陳文茜昨與舅舅、舅媽造訪高雄入住晶英行館，不花市府一毛錢，用消費挺高雄觀光。她笑說，別人是來追趕「韓流」，但她家在山上，「我是來逃離『寒流』」，美國親戚回台就說要來高雄消費，只因不忍高雄負債3000多億，直說要來花錢幫忙。

陳文茜此次為私人行程，但也身負考察重任。她昨晚帶了多名建築師友人走訪六合夜市，為夜市改造提供創意。她說，夜市是亞洲重要文化，逛夜市也能賞心悅目，希望免費幫攤商改造，打造成夜市博覽會，讓其他地方夜市感覺到壓力，促進良性競爭。

她透露，已構想12項創意點子，提供韓市長參考，像是透過無人機在愛河送情書，搭配瓊瑤《天作之河》行銷，呼應愛情產業鍊。另可打造禿子時尚街，邀請禿子、光頭走秀。駁二倉庫打造為AI市集，改裝露營車提供餐飲並由機器人服務。

為促進觀光消費，她建議，韓市長可研議發放200元紅包酷碰券，可以用在商店、小吃等處消費，像是巴黎、香港觀光蓬勃發展，與購物有極大關係，巴黎最大特色是舉辦跨年煙火購物節，高雄也有條件做得到。

觀光局長潘恒旭表示，陳文茜22日將走訪佛陀紀念館與棧貳庫、搭遊艇賞高雄港落日餘暉，晚間與麵包師傅吳寶春共進晚餐。23日合體韓國瑜開記者會，正式聘為2月觀光大使，陳文茜將以擅長的細膩文字，秀出寫給高雄「情書」。

(中國時報)