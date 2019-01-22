代言2月 陳文茜搶鮮遊高踩點
高雄市2月觀光代言人陳文茜21日到港都展開3天2夜行程踩點，23日市長韓國瑜將正式開記者會，宣布陳文茜擔任觀光大使。陳提出改造六合夜市、愛河無人機送情書、禿頭時尚街、駁二AI市集等12項新穎政策，盼為觀光注入活水，人通通進得來。
陳文茜昨與舅舅、舅媽造訪高雄入住晶英行館，不花市府一毛錢，用消費挺高雄觀光。她笑說，別人是來追趕「韓流」，但她家在山上，「我是來逃離『寒流』」，美國親戚回台就說要來高雄消費，只因不忍高雄負債3000多億，直說要來花錢幫忙。
陳文茜此次為私人行程，但也身負考察重任。她昨晚帶了多名建築師友人走訪六合夜市，為夜市改造提供創意。她說，夜市是亞洲重要文化，逛夜市也能賞心悅目，希望免費幫攤商改造，打造成夜市博覽會，讓其他地方夜市感覺到壓力，促進良性競爭。
她透露，已構想12項創意點子，提供韓市長參考，像是透過無人機在愛河送情書，搭配瓊瑤《天作之河》行銷，呼應愛情產業鍊。另可打造禿子時尚街，邀請禿子、光頭走秀。駁二倉庫打造為AI市集，改裝露營車提供餐飲並由機器人服務。
為促進觀光消費，她建議，韓市長可研議發放200元紅包酷碰券，可以用在商店、小吃等處消費，像是巴黎、香港觀光蓬勃發展，與購物有極大關係，巴黎最大特色是舉辦跨年煙火購物節，高雄也有條件做得到。
觀光局長潘恒旭表示，陳文茜22日將走訪佛陀紀念館與棧貳庫、搭遊艇賞高雄港落日餘暉，晚間與麵包師傅吳寶春共進晚餐。23日合體韓國瑜開記者會，正式聘為2月觀光大使，陳文茜將以擅長的細膩文字，秀出寫給高雄「情書」。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。