蘭陽戲劇團 敗部復活有望

2019年01月22日 04:11 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣政府成立的蘭陽戲劇團，今年度1180萬元預算遭縣議會刪除，引發藝文界譁然，21日縣議會臨時會多數議員要求讓戲劇團起死回生，雖然總預算沒有退回縣府重編，但議員支持動用基金或議會追加減預算等方式，讓戲劇團得以存續。

蘭陽戲劇團經費來自公務預算，成立至今已逾20年，去年底縣議會審查今年度預算時，戲劇團預算在二讀會被刪除，引起各界人士議論、反彈，縣府與多名議員都紛紛表態，要讓蘭陽戲劇團起死回生。

昨議會臨時會多數議員支持蘭陽戲劇團預算，議員蔡文益說，文化本來就是要花錢，歌仔戲發源宜蘭，是宜蘭精神資產，而文化是要一直投入「預算不能打掉一塊錢！」

議員陳俊宇建議，經費重新編列再送議會，盼能恢復過去的3000萬元預算，讓戲劇團無後顧之憂。議員陳文昌認為，縣長林姿妙吃飯與學雜費免費，是對人民最大的承諾，縣長的重要政見與蘭陽戲劇團應納入後，將今年度預算退回重編。

但議員黃建勇認為，退回重編後預算審議曠日廢時「半年也搞不好！」議員陳鴻禧則堅持刪除，但盼中央補助戲劇團，才能讓戲劇團起死回生。

議員林義剛、李清林則建議，不應為了戲劇團將預算退回重編，而是可以透過追加減預算、基金等方式讓戲劇團留有一線生機。經協調後，議長張建榮裁示，上屆預算審了好幾個月，今年度預算不退回。不過在議員的力爭下，戲劇團的預算將另案討論。

(中國時報)