蘭陽戲劇團 敗部復活有望
宜蘭縣政府成立的蘭陽戲劇團，今年度1180萬元預算遭縣議會刪除，引發藝文界譁然，21日縣議會臨時會多數議員要求讓戲劇團起死回生，雖然總預算沒有退回縣府重編，但議員支持動用基金或議會追加減預算等方式，讓戲劇團得以存續。
蘭陽戲劇團經費來自公務預算，成立至今已逾20年，去年底縣議會審查今年度預算時，戲劇團預算在二讀會被刪除，引起各界人士議論、反彈，縣府與多名議員都紛紛表態，要讓蘭陽戲劇團起死回生。
昨議會臨時會多數議員支持蘭陽戲劇團預算，議員蔡文益說，文化本來就是要花錢，歌仔戲發源宜蘭，是宜蘭精神資產，而文化是要一直投入「預算不能打掉一塊錢！」
議員陳俊宇建議，經費重新編列再送議會，盼能恢復過去的3000萬元預算，讓戲劇團無後顧之憂。議員陳文昌認為，縣長林姿妙吃飯與學雜費免費，是對人民最大的承諾，縣長的重要政見與蘭陽戲劇團應納入後，將今年度預算退回重編。
但議員黃建勇認為，退回重編後預算審議曠日廢時「半年也搞不好！」議員陳鴻禧則堅持刪除，但盼中央補助戲劇團，才能讓戲劇團起死回生。
議員林義剛、李清林則建議，不應為了戲劇團將預算退回重編，而是可以透過追加減預算、基金等方式讓戲劇團留有一線生機。經協調後，議長張建榮裁示，上屆預算審了好幾個月，今年度預算不退回。不過在議員的力爭下，戲劇團的預算將另案討論。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。