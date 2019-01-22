4章1Q登錄低 六都倒數第二
中央2017年推動全國學校午餐採用國產「4章1Q」生鮮食材政策，去年新北市登錄率僅45％，在六都中倒數第二，僅略高於桃園市，遠低於全台平均53.2％；新北市教育局表示，午餐大都為4菜1湯，但新北市幅員廣大，部分廠商礙於成本考量，無意願投標，登錄率無法拉高。
4章1Q政策鼓勵學校午餐選用有機、產銷履歷、台灣優良農產品CAS、吉園圃安全蔬果等標章或具有台灣農產品生產追溯QR code（簡稱「4章1Q」）的生鮮食材，強化校園午餐食安，新北市2011年起率全國之先推動4+1安心蔬菜政策，落實校園食安，中央宣布在全國實施後，新北市理應是各縣市的領頭羊。
然而，根據行政院農委會統計，去年新北市供應食材總數達71萬8453筆，使用4章1Q標章的食材總數共32萬6131筆，占筆45.39％居六都倒數第二，僅高於桃園市的44.96％。
教育局坦言，中央4章1Q以所有食材為母數統計，新北市午餐多為四菜一湯，學校數多，母數大，加上新北市幅員遼闊、城鄉差距大，部分廠商因成本、運輸時間、新鮮度、貨源穩定度等考量，無意願投標，導致登錄占比難以攀高。
教育局指出，新北市府持續推動4+1安心蔬菜計畫，規畫校園午餐4天安心蔬菜及1天的有機蔬菜，針對各校所需成本給予補助並定期稽查，農業局也每月派員至學校及安心蔬菜供應產地進行農產品抽驗，確保食材符合農藥殘留檢驗標準。
教育局強調，鼓勵業者及學校採購具備4章1Q的食材，也建議中央依據地方不同需求，給予不同補助。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。