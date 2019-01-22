4章1Q登錄低 六都倒數第二

2019年01月22日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

中央2017年推動全國學校午餐採用國產「4章1Q」生鮮食材政策，去年新北市登錄率僅45％，在六都中倒數第二，僅略高於桃園市，遠低於全台平均53.2％；新北市教育局表示，午餐大都為4菜1湯，但新北市幅員廣大，部分廠商礙於成本考量，無意願投標，登錄率無法拉高。

4章1Q政策鼓勵學校午餐選用有機、產銷履歷、台灣優良農產品CAS、吉園圃安全蔬果等標章或具有台灣農產品生產追溯QR code（簡稱「4章1Q」）的生鮮食材，強化校園午餐食安，新北市2011年起率全國之先推動4+1安心蔬菜政策，落實校園食安，中央宣布在全國實施後，新北市理應是各縣市的領頭羊。

然而，根據行政院農委會統計，去年新北市供應食材總數達71萬8453筆，使用4章1Q標章的食材總數共32萬6131筆，占筆45.39％居六都倒數第二，僅高於桃園市的44.96％。

教育局坦言，中央4章1Q以所有食材為母數統計，新北市午餐多為四菜一湯，學校數多，母數大，加上新北市幅員遼闊、城鄉差距大，部分廠商因成本、運輸時間、新鮮度、貨源穩定度等考量，無意願投標，導致登錄占比難以攀高。

教育局指出，新北市府持續推動4+1安心蔬菜計畫，規畫校園午餐4天安心蔬菜及1天的有機蔬菜，針對各校所需成本給予補助並定期稽查，農業局也每月派員至學校及安心蔬菜供應產地進行農產品抽驗，確保食材符合農藥殘留檢驗標準。

教育局強調，鼓勵業者及學校採購具備4章1Q的食材，也建議中央依據地方不同需求，給予不同補助。

(中國時報)