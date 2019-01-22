桃捷與阪神鐵道合作 猿虎交流
桃園捷運公司21日與阪神電器鐵道株式會社簽署合作備忘錄，Lamigo桃猿隊也和阪神虎隊共同簽署合作意向書，未來雙方將進行彩繪列車、廣告、票務和棒球交流等相互合作。
桃園市長鄭文燦表示，桃園有桃園國際棒球場，一年舉辦中華職棒季賽約60場次和多場季後賽，每次球賽都有將近2000至3000名球迷撘機捷到桃園國際棒球場觀看球賽，球迷只要在球賽期間憑球賽票根搭乘機場捷運，就能享有回程免費優惠。
鄭文燦強調，京阪神是台灣人最喜歡到日本旅遊的路線之一，桃園與大阪南海電鐵和京城電鐵也都有交流，相信透過此次與阪神電鐵交流，兩地觀光交流能更密切和友好，能完成簽約則要感謝交通部觀光局長周永暉的牽線，才能完成桃捷公司發展的重要里程碑，也促進台日觀光和球隊交流，市府會善用機捷沿線設施，提高捷運運量和生活便利性。
阪神電器鐵道株式會社代表取締役社長秦雅夫表示，近年來日本來台旅客人數增加，台灣旅客喜歡運用日本鐵道進行觀光、旅遊，去年3月日本也在甲子園球場舉辦「台灣日」，深受市民喜愛，更獲得觀光局的頒獎。阪神電鐵和桃園捷運公司都有球隊主球場在軌道沿線，藉此連結交流、加強緊密合作和友好關係。
桃捷董事長劉坤億表示，桃捷公司已連續兩年與Lamigo桃猿球團合作推出「捷乘應猿」活動，今年3月A19站也將打造為棒球特色車站，讓國內外球迷耳目一新。
(中國時報)
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