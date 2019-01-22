盧秀燕揮毫賀歲 參拜祈求國泰民安

2019年01月22日 04:11 中國時報 盧金足 、 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

台中市長盧秀燕21日揮毫「豬事大吉喜迎春」祝福市民豬年行大運，昨日也是土地公「尾牙」，她特與市府團隊到西屯區惠來里福德祠參拜祈福；擁有300多年歷史的惠來里福德祠，坐落7期黃金地段，外傳為「田螺下陷穴」，是台中市的「烘爐地」，更被稱「聚寶盆」，護佑地方、香火鼎盛。

「台中市政府2019年迎新揮毫贈春聯」活動，昨日於台灣大道市政大樓及陽明市政大樓登場，邀請超過150名書法名家現場寫春聯，免費贈送市民；很多市民排隊索取書法老師揮毫的春聯，市府洋溢年節氣氛。

盧秀燕親自書寫春聯，向市民拜早年，承諾未來4年，市府認真拚經濟；讓台中變成富強城市，讓市民有好日子過。

春節即將到來，立法院副院長蔡其昌力邀名書法家王振邦提筆揮毫，祝福大家「諸事大吉」。他自掏腰包印製5萬份春聯，即日起民眾只要上網填寫預定表單，追蹤蔡其昌[email protected]、IG、YOUTUBE，只要完成二步驟，便可至各服務據點索取限量春聯。

(中國時報)