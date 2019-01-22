春遊雲林 林義傑返鄉代言
雲林縣「2019遊賞雲林．新春活動」21日邀請國際超馬英雄林義傑擔任觀光代言人，即日起以「點亮、食在、藝起」等幸福三部曲為主軸，讓遊客遇見幸福、看見幸福及吃到幸福。
林義傑拍攝代言的觀光行銷影片呈現雲林美景，縣長張麗善為他配戴雲林觀光大使值星帶，並預告與劍湖山主題樂園合辦雲林旅遊大使徵選活動，劍湖山亦推出「尋找幸福」尋寶、集點兌換住宿券及入園券等好康。
張麗善表示，雲林擁有山、海、平原多樣地景、物產與美食，即日起到春節、情人節、元宵節有一系列幸福主題活動，讓大家感受幸福不斷電。
林義傑說，他老家在元長鄉，對故鄉的印象就是一望無際的稻田和養豬，這次代言觀光才知道雲林有很多文化資產，保留最原始質樸的美，讓下一代能看到上一代的人文景觀，很值得遊賞。
縣府文化處長陳璧君指出，點亮幸福分別在虎尾三館與雲林記憶cool、西螺延平老街及北港共和街巷弄等處打造光廊。食在幸福於農博生態園區有野餐音樂會、偶藝師拿手戲及美食市集，可吃到最當季、最安心的農特產品，另有建議遊程搭配推薦在地限定小吃。藝起幸福在縣內各古蹟館舍演出。
此外，陳璧君說，為了讓雲林幸福電力續航，還推出「雲林好好玩」4大主題旅遊路線，有文青微旅行、新春祈福行、幸福浪漫遊、燈會原鄉行等自由配。
(中國時報)
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