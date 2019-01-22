春節遊六堆園區 聽音樂抽iPhone
春節將至，屏東六堆客家文化園區推出系列活動，從大年初一至初五共規畫8大主題，每天都有限量發財金紅包與發糕，歡迎全國民眾一起到六堆感受特別的客家新年風情。園區也設置「幸福販賣機」，購買100元福袋即可抽iPhone等大獎。
六堆園區今年規畫「食新年」為主題，以客家飲食及年味元素，規畫食麼个探索迷宮、菸田音樂會、新春故事劇場－誰來屋下食團圓、福氣分享食發糕、3D團圓宴彩繪牆、傳藝大賞、幸福販賣機、愛心義賣等8大主題。
全台唯一的「菸田音樂會」春節期間將安排六堆在地音樂人，在現已罕見的菸田中演出，讓民眾邊賞菸花邊聽音樂，同時有視覺及聽覺享受。「幸福販賣機」販售百元福袋，2000份獎項包含iPhone等大獎，及蛋糕造型毛巾、生活小物等紀念品。
「食麼个探索迷宮」讓遊客在大型迷宮中探索客家文化，春節期間更推出實境解謎遊戲，成功可獲得發財金。「福氣分享食發糕」邀客庄師傅現場蒸製發糕，每日兩場次各發送168顆發糕。
客家文化發展中心主任何金樑說，客家飲食文化非常有特色，尤其在年菜上更展現出客家惜物、崇天敬地的傳統。今年主題「食新年」希望除了味覺外，也藉由探索、看劇、品嘗、美拍等不同感官來體驗客家美食。相關活動可上六堆園區官網或臉書查詢。
(中國時報)
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