新竹縣府6大墊付案 議會全過關
新竹縣議會第19屆第1次臨時會21日開議，各界關注新縣長楊文科的議會處女秀，也聚焦他首次提出的縣府提案是否能叩關成功，在泛藍議員全面背書下，包括年度免費國中小營養午餐、提高生育補助、恢復敬老津貼及文化、工務等6大墊付案，全都順利通過。
新上任的楊文科首次列席議會，一舉一動都備受關注，會前先接地氣，逐一向各議員握手致意，強調縣府會按「情理法」及輕重緩急推動各項縣政，也請議會給予必要支持。
新竹縣議會昨起進行為期5天的臨時會，首日重要議程包括抽籤決定議員席次，及成立各種委員會，另審議縣府提出的10大提案。其中，新生兒營養補助金將改為第1胎1萬元，第2胎2萬元、第3胎以上5萬元，該胎次雙胞胎補助3萬元、3胞胎以上10萬元，不足預算4631萬元，議會討論後同意辦理墊付。
另備受關注的敬老津貼發放問題，恢復每人每月3000元，採排富不減半，不浪費社會資源。縣府並提案國中小營養午餐全面免費，墊付4億2493萬餘元，也順利獲議會通過。
(中國時報)
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