終於等到合歡初雪 遊客超high
受到強烈大陸冷氣團南下及華南雲雨區東移影響，台灣山區低溫有雨，21日合歡山氣溫雖還在冰點之上，但下午1點多突然飄下本季初雪，夾帶著冰霰讓遊客很興奮。警方與公路單位宣布，台14甲線指標31至33K因路面結冰，車輛通行需加掛雪鏈。
仁愛分局表示，合歡山初雪時間是在21日下午1點12分左右；往年武嶺、松雪樓一帶，往年初雪大都在12月，很少拖到元旦過後，今年算是很晚。
公路總局第二區養護工程處段長黃陳全指出，21日雨、雪、霰導致路面溼度高，夜間及翌日清晨路面結冰機率大，夜間行駛非常危險。
考量用路人車安全，省道台14甲線18K至41K（翠峰至大禹嶺）路段，將自21日傍晚5點起至22日清晨7點實施道路預警性封閉，並於天亮後視天候及道路狀況後再決定是否開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。
警方與公路單位籲請用路人，雪季期間山區路況難掌握，如非必要請勿進入山區道路；並請隨時注意公路兩側設立的公路資訊看板提供的最新交通管制、防災資訊，或利用公路總局省道即時交通資訊、收聽警廣路況掌握訊息。
(中國時報)
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