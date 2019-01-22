泛綠鬩牆 陳筱諭反諷郭國文
台南第二選區立委補選戰況日益加溫，前行政院長賴清德卸任後，首度獻聲為民進黨台南市立委補選參選人郭國文催票，讚郭國文是有膽識的中生代；脫黨參選的陳筱諭則回應，郭擔任勞動部次長的時參與推動一例一休，修法失當造成民進黨九合一大挫敗，連負責認錯的態度都沒有，還找來賴清德來背書，這叫做膽試？
郭國文競選總部21日公布前行政院長賴清德相挺郭國文的錄音檔，賴清德說，郭國文是個有膽識的中生代，曾是台南的市議員，也有縣府及中央的政務經驗，未來他進入國會，一定會捍衛台灣主權與推動台南建設，請台南鄉親共同支持民進黨唯一提名的郭國文。
郭國文也跟上臉書「十年挑戰」活動，秀出2009年與賴清德走上街頭的同框照，搭配他2019迎接賴清德卸任回鄉的照片。郭國文說，賴清德是為台灣民主奮鬥與台南市政進步的長期戰友，希望鄉親「疼惜賴清德，相挺郭國文」。
陳筱諭近日則勤跑基層，對於賴清德讚郭國文有膽試，陳筱諭說，郭應該要先跟廣大的選民解釋，當初擔任勞動部次長的時候參與推動一例一休的態度，修法失當導致民進黨9合一大挫敗，連負責任、勇敢認錯的態度都沒有的前政務官，還找賴清德來背書幫忙，這叫膽試？從中央到地方當這麼久的官了，與其找高官幫忙，倒不如到偏鄉走走。
(中國時報)
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