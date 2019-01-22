屏縣議員林采穎獲交保 宣誓就職
中國時報
林和生／屏東報導
選前因涉及賄選案遭羈押的屏東縣議員林采穎，上周以30萬元交保，21日上午宣誓就職，談到這段時間心路歷程，她紅著眼眶說，後續官司交由律師處理、相信會還自己清白，也期盼司法能考量原民文化，別扭曲族人心意，她也成為本屆屏東縣議會最後一位就職議員。
林采穎為已故縣議員許天賜妻子，去年代亡夫披掛出征，獲得多數選民支持，成功進入縣議會，但卻在選前被檢舉涉及賄選，遭屏檢聲押獲准，選後更被提起當選無效之訴。
林采穎交保後首次談及此事，情緒明顯激動。
林采穎說，當時陪同母親去醫院探望生病的表舅，依原民習俗包了一個慰問金，盼能帶來喜氣，無奈卻被檢舉賄選，不僅造成家族嫌隙，也撕裂親人間的感情，只希望司法能深入原民部落、瞭解文化內涵，別讓原住民每次都成為受害者。
這天家族成員一起見證宣誓，她也向已故丈夫喊話說「我們做到了」，林采穎表示，自己擔任衛生所護理師長達36年，過去與丈夫在不同領域一起服務鄉親，如今站上第一線，對於服務這條路駕輕就熟，也會本於初衷，走在正確的道路上。
屏東縣議長周典論親自主持宣誓就職典禮，先歡迎林采穎加入議會團隊，並期許她能為民喉舌，為人民福祉而努力。
(中國時報)
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