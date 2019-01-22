內湖樂活夜櫻季 27日點燈

2019年01月22日 04:11 中國時報 林縉明／台北報導

「2019樂活夜櫻季」將於27日起至2月17日舉行，北市公園處於內湖樂活公園、內溝溪沿岸櫻花步道設置夜間觀景燈，讓民眾白天、夜晚都可以賞櫻。副市長彭振聲21日表示，今年夜櫻季提早至下午5時30分開燈，雖受到暖冬影響花期延後，但預計開幕花況可達到3成，春節期間將會盛開，賞花人數可望從去年17萬人次成長至20萬人次。

內湖樂活公園、內溝席旁河岸種植寒櫻、八重櫻、吉野櫻及昭和櫻等300、400株櫻花，每年約春節前後陸續盛開，百花齊放美景獲得「櫻花步道」美名，但今年受到1947年以來最暖冬天影響，櫻花期順延，目前開花僅1成，預計開幕前可達到3成。

彭振聲表示，預估春節期間會盛開，最特別的是夜間點燈賞櫻，讓民眾有不同賞櫻環境。

配合樂活夜櫻季，公園處結合周邊店家推出消費優惠，同時還舉辦攝影比賽，不同於去年晚間6時開燈，在攝影愛好者建議下今年提早半小時開燈，活動將從1月27日至2月17日，共22天。

樂活夜櫻季本周日晚間點燈開幕，當天將有表演節目及特色攤位，系列活動還包括2月17日櫻花野餐日Ｘ戀花電影院，公園內將佈置浪漫野餐賞櫻場景，周圍還有各式文創輕食攤位及闖關遊戲，並以星空電影院方式，播放闔家觀賞電影，讓民眾感受輕鬆浪漫氛圍。

(中國時報)