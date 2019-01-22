內湖樂活夜櫻季 27日點燈
中國時報
林縉明／台北報導
「2019樂活夜櫻季」將於27日起至2月17日舉行，北市公園處於內湖樂活公園、內溝溪沿岸櫻花步道設置夜間觀景燈，讓民眾白天、夜晚都可以賞櫻。副市長彭振聲21日表示，今年夜櫻季提早至下午5時30分開燈，雖受到暖冬影響花期延後，但預計開幕花況可達到3成，春節期間將會盛開，賞花人數可望從去年17萬人次成長至20萬人次。
內湖樂活公園、內溝席旁河岸種植寒櫻、八重櫻、吉野櫻及昭和櫻等300、400株櫻花，每年約春節前後陸續盛開，百花齊放美景獲得「櫻花步道」美名，但今年受到1947年以來最暖冬天影響，櫻花期順延，目前開花僅1成，預計開幕前可達到3成。
彭振聲表示，預估春節期間會盛開，最特別的是夜間點燈賞櫻，讓民眾有不同賞櫻環境。
配合樂活夜櫻季，公園處結合周邊店家推出消費優惠，同時還舉辦攝影比賽，不同於去年晚間6時開燈，在攝影愛好者建議下今年提早半小時開燈，活動將從1月27日至2月17日，共22天。
樂活夜櫻季本周日晚間點燈開幕，當天將有表演節目及特色攤位，系列活動還包括2月17日櫻花野餐日Ｘ戀花電影院，公園內將佈置浪漫野餐賞櫻場景，周圍還有各式文創輕食攤位及闖關遊戲，並以星空電影院方式，播放闔家觀賞電影，讓民眾感受輕鬆浪漫氛圍。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。