學習要持續 好奇樂趣少不了
中國時報
李萬吉
一位在兩岸保險業打拚多年的高階主管，退休幾年後選擇回到學校，修讀了宗教研究所，拿到碩士後，又繼續攻讀哲學博士，現在每天絕大部分時間都在閱讀。友人問他為什麼這把年紀還想這麼辛苦讀書？他說原因其實只有四個字「好奇、喜歡」。
「好奇」和「喜歡」應該是人類最基本也是最有效的學習動力，看那些學齡前的小小朋友，總是對周遭新事物感到好奇，喜歡問，喜歡聽，喜歡做，喜歡試。當他們發現所做的事情做得來，而且有樂趣，往往可以花很長時間專注在同一件事情上。同樣的，也有許多上了年紀的人，也因為喜歡某些事情，包括喜歡探索新事物，仍抱持著高度的學習動力，比年輕時還學得更認真。
然而，常發現孩子上了小學、中學，甚至大學，花更多時間在學習，卻對學習越來越缺乏動力。造成這個轉變的原因可能很多，但「沒興趣」往往是關鍵中的關鍵。孩子沒興趣學，可能因為內容太簡單，或者太難；也可能是因為學習方法過度單調，或過於複雜。
當學習過程無法從成就感中累積樂趣，學習自然難以有效持續。加上學校安排的學習內容通常不是孩子自己想要的，不是自己選擇的，若沒有適當引起動機，孩子一開始就缺乏好奇心，那就雪上加霜了！
如何引發學習動機？如何維持高度的學習興趣？本來就是教學者要一直面對的課題，而且往往沒有一招打遍天下的不變模式，需要因人、因時、因內容而異。因此，當發現學生上課不專心，作業不想寫，除了責備處罰學生外，老師也需要回頭檢視課程內容和教學設計，是否能引發足夠好奇和樂趣？才能讓學生想要學。（作者為康軒文教集團董事長）
(中國時報)
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