苗縣議會直播 第1次定期會試播
中國時報
何冠嫻／苗栗報導
苗栗縣議會為全台少數無公開直播系統的議會，今年多位新科議員要求議會能透過直播平台，讓民眾得知議員問政表現與議會內容，縣議會祕書長林來居透露，目前直播準備工作將完成，預計在今年第1次定期會試播，由議會網站提供連結，並存放影音檔5年，方便民眾點閱。
去年內政部已修正發布「地方立法機關組織準則」，從2020年1月1日起，直轄市議會、縣市議會的會議實況應透過網路或電視全程直播，並於會後15日內將影音檔公開於網站至少5年。
苗栗縣議會21日召開第1次臨時會，宣告直播實行計畫，預計於今年第1次定期大會試播，將議會影片轉換訊號同步上傳網路，林來居表示，直播影片預計存放在議會網站，方便民眾瀏覽。
縣議會指出，因4個審查會尚無錄製設備，添購錄影設備後，預計將於2020年實行直播相關工作，影音檔同樣存放於議會網站。
另，今年苗栗縣議會38席議員中，有17席為新面孔，多位新科議員力盼議事透明，要求除直播外，分組審查也應透明，直指各審查會的委員與召集人都應以民主方式產生，落實議事透明化。
苗栗縣議會議長鍾東錦指出，若要推翻舊有制度，須經大會通過，既然目前大會無法取得共識，目前只能暫定以既有原則辦理，並待下次定期會提案討論。
(中國時報)
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