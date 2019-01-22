大坑茂谷柑 皮薄鮮甜會噴汁
台中市大坑地區茂谷柑，獨具爽口風味，金黃色果皮象徵「大吉大利」，除果肉細緻、皮薄，甜美多汁更令人有驚豔的感覺；隨著產區陸續採收上市，農曆新年將屆是購買好時機；今年品質好、價格親民，頗受企業、民間團體爭相採購送禮的高級水果之一。
大坑茂谷柑果農曾義雄說，今年氣候相當溫和，栽種面積近2甲地的「黃金茂谷柑」，普遍果品大，甜度高，吃起來甚至會「噴汁」；相較去年6公斤裝禮盒，價格回升一箱約800至1000元左右，較往年多出50至100元間。
當地市議員曾朝榮也為大坑茂谷柑的品質掛保證。曾朝榮說，每年農曆12月至新年1月份期間，是大坑地區茂谷柑的盛產季節；今年在生長期間風調雨順，果品、色澤俱佳，農民在用藥及肥料都嚴格把關，產量有比去年增加，是嘗鮮送禮的好時機。
曾朝榮說，農曆過年前3個月，訂單接踵而至，請企業界朋友幫忙認購大坑茂谷柑、椪柑做為送禮禮品，送禮自用兩相宜。
台中市高接梨栽培面積超過2400公頃，為全台最大產區，年產值破26億元，主力品種有來自日本豐水、新興。為增加水梨品種多樣性，東勢區農會多年前自大陸山東引進黃金梨穗，於東勢石角地區試種，今年嫁接成功率突破90％，目前推廣面積約60公頃。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。