大坑茂谷柑 皮薄鮮甜會噴汁

2019年01月22日 04:11 中國時報 張妍溱 、 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

台中市大坑地區茂谷柑，獨具爽口風味，金黃色果皮象徵「大吉大利」，除果肉細緻、皮薄，甜美多汁更令人有驚豔的感覺；隨著產區陸續採收上市，農曆新年將屆是購買好時機；今年品質好、價格親民，頗受企業、民間團體爭相採購送禮的高級水果之一。

大坑茂谷柑果農曾義雄說，今年氣候相當溫和，栽種面積近2甲地的「黃金茂谷柑」，普遍果品大，甜度高，吃起來甚至會「噴汁」；相較去年6公斤裝禮盒，價格回升一箱約800至1000元左右，較往年多出50至100元間。

當地市議員曾朝榮也為大坑茂谷柑的品質掛保證。曾朝榮說，每年農曆12月至新年1月份期間，是大坑地區茂谷柑的盛產季節；今年在生長期間風調雨順，果品、色澤俱佳，農民在用藥及肥料都嚴格把關，產量有比去年增加，是嘗鮮送禮的好時機。

曾朝榮說，農曆過年前3個月，訂單接踵而至，請企業界朋友幫忙認購大坑茂谷柑、椪柑做為送禮禮品，送禮自用兩相宜。

台中市高接梨栽培面積超過2400公頃，為全台最大產區，年產值破26億元，主力品種有來自日本豐水、新興。為增加水梨品種多樣性，東勢區農會多年前自大陸山東引進黃金梨穗，於東勢石角地區試種，今年嫁接成功率突破90％，目前推廣面積約60公頃。

(中國時報)