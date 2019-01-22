高教育才 攸關國家競爭力
中國時報
蘇慧貞
最近，台灣高等教育種種面向屢屢出現在各類媒體重要版面，無論是它所代表的國家競爭力、或是它的掌舵者應該具備的格局視野，無一不是橫跨不同社會經濟族群，所共同關切討論的議題。
70年前的此刻，大家耳熟能詳的傅斯年先生飛抵台灣，並於1949年1月20日就任國立台灣大學校長。他在任期間所展現的風骨、被傳頌的精神，早已是庶民街坊間亦能侃侃聊起的內容，更難以置信的是，這些都發生在不及2年的任期之間。
傅校長於1950年12月20日在台灣省議會答覆教育行政質詢時，發病辭世、埋骨台灣，而「傅鐘」至今鳴響，大學之於宇宙的承擔仍然強而有力地發人深省！
致天下之治者在人才，成天下之才者在教化，教化之所本在學校。作為一名大學教師，我想起新曆年時參觀本校跨學院「創意三角洲計畫成果展」時，揮之不去的感動與成就感。
策展同學相信，他們在學習中，「以前瞻科技轉化、以青春生命詮釋、以感性交織理性」，每一個生命在學校所提供的這一個平台，成為更豐富、也更具有使命感的個體，學校，也在改變浪潮中，匯聚一方沃土，滋養種苗，向上長成「青出於藍」的獨特姿態。這就是大學令人嚮往的意義！
過去一年，無論是大學治理、平均註冊率的不足、外籍學生在台的學習規範，甚至與產業界合作的範疇與成果分享等，無一不是盤根錯節地衝擊台灣高教的日常運作。但是，我們仍然相信，「大學研究成果的發揮和大學培育人才的充分發展」，才是提升國家競爭力和創造人民福祉的唯一解方。
(中國時報)
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