2019年01月22日 04:11 中國時報 饒慶鈴

今年元旦，我第一次以台東縣長的身分與鄉親們一起看日出，心中難掩興奮與忐忑，畢竟這是提出「觀光領航」政見的我，上任後碰到的第一個連續假期。據台東縣政府估計，元旦4天連假，台東湧入近39萬人次的遊客，飯店民宿的住房率近100％，觀光產值約21億元。這麼好的成績，無疑地幫我打了一劑強心針。

許多媒體朋友問我，怎麼超越五星縣長黃健庭的幸福政績？說真的，要超越很難，但是站在巨人的肩膀上，我可以看得更遠。黃縣長成功打造了台東品牌，而我可以擦亮、深化「台東」品牌的價值，讓台東出品，就是品質的保證。

如同「元旦來台東看日出」已經是一個知名的品牌，但只限定在元旦。其實，在台東每天都可以在太平洋邊欣賞壯闊的日出。有無可能，我們能吸引觀光客天天或者每逢假日都想來台東看日出？

台東不僅是台灣第一個看到日出的地方，也是許多國內外觀光客認識台灣的第一印象。台灣對外的宣傳影片和文宣用了好多的台東元素：三仙台、豐年祭、蘭嶼的拼板舟，甚至這幾年開始出現了池上稻田裡的雲門舞集、國際熱氣球節等。更別說台東還有「都市人」羨慕不已的開闊空間，10分鐘車程可以到山邊到海邊，還有全台灣最乾淨的空氣。尤其台東的人情味，更是最美麗的風景。這些都是台東的獨一無二，只有來到台東才看得到、享受得到的幸福。而我要做的，就是善用資源，讓世界看見台東。有感的施政，創造台東人歡喜的幸福。

(中國時報)