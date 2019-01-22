陸光四村地下室鑿牆 管委會挨轟

2019年01月22日 04:11 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

八德區陸光四村因6社區不互通，主委何金鳳月初在地下停車場鑿牆開洞，方便通行，但未經住戶同意、也沒申請，住戶憂心影響老大樓結構，痛斥她拿公共安全來做為民服務，使管科表示管委會未經申請、是程序違規，要求禁止出入並補齊程序，主委允諾完備後再開放。

八德區陸光四村共分6區、38棟、1800多戶，因地下室不相通，管委會主委何金鳳月初請來廠商砸牆開洞，私自裝設3面鐵門，讓6區的住戶可以透過地下室互通，有住戶發現後憂心忡忡，擔憂影響老大樓結構安全。

「維冠大樓牆面被打通，倒塌前大家也都沒發現問題啊！」王姓住戶說，連住戶裝潢都要報備、押保證金、公告周知，甚至由技師保證結構安全無虞，但何金鳳身為主委卻蠻幹，不但未經過管委會同意，也未通知住戶，詢問也無法出示安全理由跟保證，痛斥她恣意妄為，強調有洞就開在車輛進出坡道正下方，擔憂影響牆面負重和行車安全。

建管處使管科長林欣慧表示，接獲檢舉即前往會勘，因未經申請，屬程序違規，當下要求補正程序後才可合法使用，將核對使用執照圖，確認是分間牆、或是承重牆、防火區劃牆，再要求依室內裝修程序或變更使用執照方式辦理，若限期內拒不改善，可依《建築法》開罰6至30萬元。

何金鳳喊冤，地下室車位僧多粥少，F區跟D區有閒置車位分享給其他區住戶，但每每看到老弱婦孺得上樓，颳風淋雨越過陸光街、穿過中庭才能返家，於心不忍，才會鑿牆開門，強調都選非梁柱間的隔間牆，沒有安全疑慮，但仍會召開區分所有權人會議，並請建築師來評估，取得同意、完備程序後再開放。

(中國時報)