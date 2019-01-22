弱勢更生家庭 春節前夕暖暖歡聚
弱勢更生家庭不孤獨！更保台中分會21日舉辦「金豬納福喜迎春」春節關懷活動！邀請弱勢更生家庭親子近百人享用豐盛餐會，並安排薩克風演奏及舞蹈演出同樂，社會各界以愛心餐券、愛心捐款及募集年菜及贈書響應支持，弱勢更生家庭在寒冬裡提前歡度溫暖的春節。
更保台中分會結合台中地檢署、台中市紅十字會、統一超商、南投竹山紫南宮及張棒棒舞蹈藝術學院等單位，舉辦「金豬納福喜迎春」春節關懷活動。法務部常務次長張斗輝、台灣高等法院檢察署檢察長王添盛、台中高分檢檢察長謝榮盛等人共度農曆春節。
活動邀請22個更生家庭親子近百人一起享用豐盛午膳，還安排「薩克斯風王子」之稱的蔡順源，演出薩克風演奏；張棒棒舞蹈藝術學院表演「新春賀歲」水袖古典舞及旗袍肚皮舞，並邀請與會貴賓上台共舞，現場歡樂喜氣。
各界響應單位代表到場捐贈物資，包括有「愛心餐券」可在中市悟饕池上飯包門市領取熟食；財團法人「張老師」基金會台中分事務所贈「張口，愛的堆疊」800本；台中市紅十字會、統一超商推動募集年菜禮盒；南投竹山紫南宮致送招財錢母等。
(中國時報)
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