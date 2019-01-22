2019年01月22日 04:11 中國時報 廖素慧／嘉市報導

嘉義市政府21日舉辦「無現金大學生活城計畫嘉義市多元支付─生活好便利招商啟動」說明會，推展學校、檜意森活村商圈的「嗶、嗶」電商服務，市長黃敏惠說，要打造嘉義市成為電商示範之都，年目標營業額8000萬。

黃敏惠說，嘉義市要接軌數位時代，科技運用於生活是必須的，多元行動支付服務、智慧型販賣機裝置、電商平台及雲端大數據分析商業應用，一定要做，出門不必帶錢，帶手機、卡片就可通行無阻，預計1年內做出8000萬電商服務營業額。

中華電信嘉義營運處總經理洪煌雄說，目前優惠500台機具只收押金5000元及每月網路費用60元，有意轉型為行動支付的店家，歡迎把握機會申請。

市府智慧科技處長林立生說，市府結合中華電信推出行動支付工具機台，整合多樣支付平台，消費者用悠遊卡、易卡通、嘉義市民卡、信用卡、手機掃碼都可以付款，此外，今年規畫市民智慧應用終身學習課程，增加市民體驗多元支付相關課程，讓更多民眾體驗行動支付的便利。

智科處應用服務科長林延聰說，市府已在嘉樂福夜市商圈推動行動支付，有30多家店加入，今年擴展至大學院校、觀光景點商圈，與嘉義大學合作在校園設置機具、無人販賣機。

(中國時報)