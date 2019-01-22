體貼偏鄉 搭公車就醫可優先看診

2019年01月22日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

台東幅員遼闊，偏鄉民眾搭公車到台東市區就醫往往耗費半天至1天的時間，鼎東客運山線與衛福部台東醫院21日簽署合作備忘錄，搭乘客運至台東醫院偏鄉民眾，掛號時出示向駕駛員索取的就醫憑證，便能視現場狀況優先就診，減少就診時間。

台東醫院院長羅賢益表示，台東地形狹長，以達仁鄉安朔為例，到醫院要花1個多鐘頭車程，回程又要配合公車班次，如果不能很快看診，可能要等很久1、2個小時才能搭得到下1班車，就醫過程多數花在等候時間上。

他說，只要是75歲以上的病患，該院都會協助他們盡早就診，但非所有偏鄉病患會主動表達，因此，該院與鼎東客運合作，搭乘客運至台東醫院就醫的偏鄉民眾，只要搭車時向該車駕駛員索取就醫憑證，掛號一併將健保卡與憑證交予診間，就可視現場狀況優先提供就診。

鼎東客運副總經理施建州表示，台東醫院恰巧位在公車行經路線上的最大醫院，也特別多人上下車，代表該站需求量大，因此與醫院洽談後，衍生出這次的就醫便民措施，希望減少偏鄉民眾等候的的時間，讓他們可以早點回到家，目前車上都有貼出此公告，也會請駕駛員在車上宣導，讓更多人知道這個貼心的服務措施。

(中國時報)