北市徹查養豬戶 逾半數無照

2019年01月22日 04:11 中國時報 吳堂靖／台北報導

非洲豬瘟來勢洶洶，中央地方積極備戰，不過北市11處養豬戶，逾半數未領取合格畜牧場執照，養豬黑戶更是難以掌握，相關人士擔憂，「難保一個不小心，北市就成淪陷區，整個產業就垮了」。對此，北市動保處表示，目前提高訪視頻率，並嚴格要求消毒，北市豬隻狀況均良好，無須過度擔心。

依《畜牧法》規定，飼養20頭豬以上，即應申請畜牧場登記，台北市共有11戶養豬場，豬隻數少則10幾隻，多則超過200隻，但僅有台大畜牧場領有執照，其他6處飼養20頭以上的養豬戶，卻全未依規定申請，加上其他「養豬黑戶」，形同不定時炸彈。

提高訪視頻率 要求消毒

對此，北市動保處防疫檢驗組長連韻晴表示，確實6養豬戶未申請執照，目前提高訪視頻率，2、3天就會前往抽查，並要求業者實施生物安全防疫，如進出要踩消毒踏墊、進新豬須隔離，以及勿前往大陸豬場參觀。

連韻晴表示，目前同步輔導豬農使用飼料取代廚餘，但有豬農抱怨成本增加，經溝通後，僅剩1、2家仍用廚餘，未來朝向全面使用廚餘養豬。

對於北市逾半數養豬戶未領取執照一事，連韻晴表示，此狀況並非北市獨有，豬農都養非常長的時間了，且都是上了年紀的阿公阿嬤，要依《畜牧法》取得合法土地、規畫汙染防治等很困難 ，目前以勸導方式為主，並提高訪視頻率，確保豬隻狀況無虞。

加強溝通 輔導飼料餵養

相關人士表示，領照與防疫問題是兩回事，因為主掌機關多握有名單，若能強化抽查頻率，可防堵豬瘟問題。最可怕的是有些豬農防疫觀念薄弱，加上位處偏遠的「養豬黑戶」，在稽查員有限的情況下，防疫只能打游擊、碰運氣，在無法掌握全部情況下，難保一個不小心，整個產業就垮了。

(中國時報)