淡海輕軌 最快本周開始收費
淡海輕軌去年12月24日通車，免費搭乘一個月，新北捷運公司原預估每天運量1萬8000人次，實際每天均超過2萬人次搭乘，尤其連假人數最高達到3萬人次。免費營運期將屆，最快本周公布收費日期，因淡海輕軌採開放式候車站，考驗新北捷運驗票機制。
免費搭乘 日吸3萬人次
新北捷運公司總經理吳國濟表示，自去年12月24日開放民眾免費試乘至今，每天平均約有超過2萬人次搭乘，免費搭乘期間的首末班車上午6時30分到晚間10時，班距為15分鐘。
正式收費後，營運時間將提前到上午6時到凌晨0時，離峰時間由4輛列車運行，尖峰時間將縮短到12分，運行列車增加到6至7列，滿足更多乘客需求。
吳國濟強調，免費搭乘期間就是淡海輕軌的壓力測試期，人潮大多出現在假期，除了去年12月24、25日，人數近3萬人次外，元旦連假4天搭乘人數也不少，其中約6到7成是從淡水紅樹林站轉乘進入，並來回刷票的觀光旅客。
吳國濟說，試營運期間人潮高峰大約出現在上午10時到下午4時間，但正式收費後，仍要持續觀察統計，隨時調整班距頻率，新北捷運也針對大量人潮上下車的問題，將原本按鈕開門20秒，調整成司機員可以視情況延長開關車門的時間；至於站內風雨滴水部分，已請捷運局協助改善。
電子票證、轉乘 享折扣
吳國濟表示，淡海輕軌基本票價20元，綠山線全線7.3公里，單程票價最高25元，持電子票證普通卡乘車享8折優惠，轉乘公車與捷運也享雙向轉乘優惠；另外1280元公共運輸定期票政策，淡海輕軌也可以使用。
因淡海輕軌屬開放式候車站，逃票問題將是大問題，吳國濟說，列車都會有查票員人，也將會會同捷運警察值勤，防堵逃票問題發生。
(中國時報)
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