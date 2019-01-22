健保服務評選 平鎮奪第1
中國時報
呂筱蟬／桃園報導
無工作也無家屬可以依附投保健保者，多半依附公所投保，據統計，桃園市人口最多的桃園、中壢區公所，每年投保人口多達5至6萬人，而偏鄉如苗栗縣鄉鎮，只有不到1500人，健保署北區業務組舉辦公所健保服務評選，由平鎮區公所勇奪桃竹苗地區第1名。
平鎮投保者 桃園第3多
健保業務延伸至各公所， 強調在地化及便民服務，桃竹苗地區共有47家鄉鎮市區公所，依投保人口數分為4組評比，由平鎮區公所勇奪第1名外，連續3年獲獎有桃園市中壢區公所、桃園區公所、大溪區公所、觀音區公所，還有新竹市東區公所及新竹縣竹東鎮公所。
依附平鎮區公所投保健保者有3萬多人，為桃園市第3多，社會課表示，每個月健保費749元，曾遇過健保開辦以來從未繳過健保費者，積欠超過10多萬元，原因是連三餐都吃不飽，只能祈求自己別生病。
還有7、80歲老夫妻表示已無工作能力，但兒子患有自閉症，從未踏出過家門，無法自力更生，深怕自己過世後他病了沒有診所醫院肯收，逼不得已只能求助公所。
擴大受理 相片健保卡
健保署北區業務組則說，公所健保服務評選項目，除專業度、跨區收件及宣導業務外，更擴大受理有相片健保卡服務，計有26家公所提供申請健保卡免費拍照，桃園市復興區、新竹五峰、尖石及苗栗泰安鄉公所提供現場申辦健保卡。另外協助378個經濟弱勢家庭辦理健保費分期付款，在弱勢通報方面亦有76人獲得健保欠費協助繳納，讓健保愛心服務遍及桃竹苗各角落。
(中國時報)
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