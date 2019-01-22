境外邀約熱烈 燕幫忙拚經濟
拚經濟，燕子起飛！台中市長盧秀燕六都拔頭籌，將到香港行銷，未來會到大陸開發商機。盧秀燕21日說，這段時間包括大陸與國外都有邀約，未來市府會舉辦活動邀請香港、新加坡、中國大陸貿易商參加，歡迎他們將眼光放在台中市；台中有很多好產品，市府協助找通路，打開通路，幫助台中拚經濟。
盧秀燕透露，有企業家告訴她，開心接到大訂單；建議市府在兩岸、香港、新加坡、日本等國家，較具購買能力、金額較大、單價較高，不會被殺價的地方加強通路。
力促貿易與港連結
她說，很多地方都來邀訪，但才上任3周分身乏術，優先挑選比較容易到訪，效益較大、當天可來回或一、兩天往返的地區。
「香港中華出入口商會是全球最大的貿易商會之一，一年總營業額可達到7兆美金，台灣一年總預算不過是2兆台幣！」盧秀燕強調，香港是全球最大貿易基地，從全世界採購各種貨品來賣出去，若可以跟香港連結，未來生意就源源不絕。
讓各行業打開通路
她說，台中很多好產品，不只農產品，包括手工具機、自行車業、機械產業等，質精量多、價格合理；香港中華出入口商會擁有近4000名會員，是全世界最大貿易商。盼他們將焦點放在台中生產的產品，幫台中各行業找通路。
「香港採購量很大，只要看上眼的東西，通常都是全球採購！」盧秀燕說，到訪香港是以旋風式的1日行程，若成功接觸就可以變成固定的交流，有助於將台中產品賣出去。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。