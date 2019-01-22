境外邀約熱烈 燕幫忙拚經濟

2019年01月22日 04:11 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

拚經濟，燕子起飛！台中市長盧秀燕六都拔頭籌，將到香港行銷，未來會到大陸開發商機。盧秀燕21日說，這段時間包括大陸與國外都有邀約，未來市府會舉辦活動邀請香港、新加坡、中國大陸貿易商參加，歡迎他們將眼光放在台中市；台中有很多好產品，市府協助找通路，打開通路，幫助台中拚經濟。

盧秀燕透露，有企業家告訴她，開心接到大訂單；建議市府在兩岸、香港、新加坡、日本等國家，較具購買能力、金額較大、單價較高，不會被殺價的地方加強通路。

力促貿易與港連結

她說，很多地方都來邀訪，但才上任3周分身乏術，優先挑選比較容易到訪，效益較大、當天可來回或一、兩天往返的地區。

「香港中華出入口商會是全球最大的貿易商會之一，一年總營業額可達到7兆美金，台灣一年總預算不過是2兆台幣！」盧秀燕強調，香港是全球最大貿易基地，從全世界採購各種貨品來賣出去，若可以跟香港連結，未來生意就源源不絕。

讓各行業打開通路

她說，台中很多好產品，不只農產品，包括手工具機、自行車業、機械產業等，質精量多、價格合理；香港中華出入口商會擁有近4000名會員，是全世界最大貿易商。盼他們將焦點放在台中生產的產品，幫台中各行業找通路。

「香港採購量很大，只要看上眼的東西，通常都是全球採購！」盧秀燕說，到訪香港是以旋風式的1日行程，若成功接觸就可以變成固定的交流，有助於將台中產品賣出去。

(中國時報)