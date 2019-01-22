台南蜜棗首銷日 春節後出貨
台南市長黃偉哲上任以來，首張官方推動的水果外銷成績單出爐。南瀛農產國際行銷公司總經理李威雄表示，因台灣是東方果實蠅疫區，蜜棗一直無法外銷日本，經過7年的努力，終於獲准出口，首批訂單將於農曆年後出貨，南瀛農產也邀請知名在地歌手楊欣樺代言，協助行銷台灣優質水果。
檢疫嚴格 品質安全
全台蜜棗種植面積約有1970公頃，台南市約有274公頃，以玉井、楠西為大宗。2016年底蜜棗獲准出口日本，可惜之後因風災減產，國內供不應求，未能出口，2018年南瀛農產國際行銷公司積極向客戶推銷蜜棗，今年終於成行。
李威雄表示，外銷日本的蜜棗，除了藥檢必須符合規定，還需經過14天1.2度C以下冷藏檢疫處理，確保東方果實蠅蟲卵被消滅，才能出口。
台灣蜜棗有兩波生產期，過年前採收的三木、中葉品種產量約占6成，主打高價伴手禮市場。過年後到3月中旬收成的高雄12號珍愛，每台斤價格在60至70元，果色翠綠、甜脆多汁，糖度可達14度，皮較厚耐儲運，是外銷主力。
通過國際標準認證
台灣棗子外銷訂單去年約有3萬噸，在市長黃偉哲指示下，南瀛農產國際行銷公司也加緊進行出口相關作業，今年第一波出口蜜棗預計約有500箱，來自獲得神農獎的果農謝明樹的品利農場，外銷市場有口碑，最近更通過GLOBAL G.A.P.認證，棗子品質安全都是國際級標準。
(中國時報)
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