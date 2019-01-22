善款湧進 華山年菜募集達標

2019年01月22日 04:11 中國時報 林和生／屏東報導

日前本報獨家報導華山基金會屏東站受到景氣及社福善款排擠效應，使得年菜發放募款不順，預計在農曆年節發出的1400份年菜僅募集一半不到，消息一出，來自海內外善款湧進，不到1天便將款項補足，21日開始全縣發送，站長們開心地說「一個都不能少」。

海內外愛心 持續湧入

長期照顧獨居長輩的華山基金會，為讓屏縣1400位案主能度過長達9天年假，特地準備麵線、雞湯、乾貨、還有1頂毛帽，以每份年菜600元計算，所需金額超過84萬元。

屏東縣站長鄭安妮感激表示，自從報導刊登後，經網友不斷轉傳，不少民眾打電話詢問捐款方式，更有來自美國舊金山的越洋電話，打了3次才接通，對方簡短詢問基金會服務內容後，主動捐出10份錢菜，以網路匯款200元美金。

另有從事業務工作的男子，特地從台北南下，確認消息無誤後，留下善款及鼓勵的話，揮揮手就離開；空軍反潛作戰大隊也自發性集資，共募集3萬餘元，由部隊長官親自送往基金會。

多餘金額 挹注照顧費

鄭安妮坦言，年菜金額達標後，善款仍持續湧進，細數縣內受助個案多是獨居、清寒長輩，每人每月陪醫及照護經費約1250元，過去因長輩不像孩子一樣那麼有展望性，連帶影響捐款者意願，這次多餘金額將全部挹注常年照顧經費。

有社工便分享，曾經有位獨居長輩心裡一直掛念一碗 「酸菜鴨」，有次過年前夕，特地找來廚師為他煮了碗熱騰騰的湯及幾道年菜，陪伴孤獨許久的阿公圍爐過年，不久後，他因在家裡跌倒過世。

社工感嘆，因為工作性質需服務長輩，每見一次面都可能是最後一次，所以需要更無保留的付出，對於長輩的期待與照顧，都是持續下去的動力。

(中國時報)