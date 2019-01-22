防豬瘟入侵 垃圾車廣播加強宣導
非洲豬瘟疫情持續蔓延，台北市長柯文哲親自錄音向民眾宣導，發現來源不明肉品，請撥打1999市民熱線，交由專人回收，勿丟入廚餘桶，北市環保局即日起透過垃圾車廣播，全力防堵病毒入侵。
國際非洲豬瘟疫情日益嚴峻，環保局廢棄物處理管理科長李旻壕指出，除了注意來源不明肉品外，也接獲旅宿飯店業者反映，由於台北市國際往來遊客眾多，建議針對客房內客人吃剩的食物進行預防性處理。
李旻壕說，市府在1月18日府級跨局處防治應變小組會議中特別提案，經討論後將以「客房內客人吃剩的食物，請丟入垃圾桶，勿與旅館廚餘一起回收」進行宣導，協力落實豬瘟防疫工作。
柯文哲近日也親自錄音，即日起透過北市187條夜間垃圾車清運路線共4000餘個清運點進行廣播，宣導防止非洲豬瘟疫情，如發現來源不明肉品，請撥打1999市民熱線，交由專人回收，勿丟入廚餘桶。
環保局呼籲，配合行政院廚餘減量政策，廚餘排出前應先以手或簡易篩網將水份瀝乾，同時鼓勵每日產出大於1公噸的業者設置廚餘脫水設施，減少清運及處理壓力。
此外，環保局1月14日邀集旅館、飯店、大賣場、團膳、餐廳等業者了解營業形態及廚餘減量作法，未來將朝簽訂惜食公約、響應清盤運動邁進，共同為防疫及廚餘減量努力。
(中國時報)
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