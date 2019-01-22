北部輕軌領頭羊 營運成效受矚目
北台灣第一條輕軌捷運營運將滿一個月，平時搭慣北捷民眾，總覺得淡海輕軌位子太少、速度過慢，但輕軌捷運本來就是低運量運輸工具，無法與高運量捷運系統等同，但新北捷運公司也不能以此作為鬆懈理由，針對問題滾動式檢討，才能提供乘客好的搭乘體驗。
源於歐美地區的輕軌捷運，介於捷運與輕軌電車間的捷運系統，因運量不高建設易，陸續成為偏遠地區打造軌道建設的重要方式。
淡海輕軌身為北台灣第一條輕軌系統，免費試營運期間人潮滿滿，卻引發民眾疑慮車廂人太多、位子少，每逢尖峰時刻民眾只能人擠人，車速20公里太慢，甚至自己下車還要自己按鈕開門等問題。
不過實際檢視，淡海輕軌平均時速20公里，主因是站與站距離近，另外座位少、車速慢，都因輕軌輕運量並考量淡水地區人口，而按鈕開門，主要是考量非每站都有人上下車，如此設計反能節能減碳，這些與每天運輸量高達200多萬人次的北捷差異甚大，也是民眾必須習慣的差異點。
但淡海輕軌身為北部輕軌的領頭羊，並非沒有問題，開放式車站驗票問題考驗新北捷能力，另也因開放式車站遮蔽少，淡海輕軌在天氣不好時，搭乘人次有明顯降低，如何在不破壞原有設計情況下補強，也是新北捷運須滾動檢討的問題。
(中國時報)
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