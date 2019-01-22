關心青年就業 中市擬設專責單位

2019年01月22日 04:11 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

「青年是國家的未來！」台灣青年有「北漂」、「南漂」，還有不少「外漂」到國外打工！台中市議會議長張清照說，外漂人數日益增加，政府應關注並解決問題。市府新聞局長吳皇昇說，市府將成立青年事務專責單位，加強對青年就學、就業的產官學合作；留住人才、充分就業。

市府勞工局長吳威志、人事局長陳杉根、新聞局長吳皇昇等，21日到市議會拜訪議長張清照。張清照提到「外漂青年」問題，他說政府應該關注，盡早面對問題提出解決之道，以免人才外流。

張清照說，不少大學或碩士畢業青年到國外短期打工，有的務農，有的做雜工，與他們在校所學無關；幾年後回台灣，政府也沒有相關就業輔導。他希望政府關心重視這類問題盡早提出政策，以免越來越多台灣子弟當「外漂青年」。

勞工局長吳志威等人回應說，「這個問題我們感受很深！」因身邊親友就有人選擇到國外短期打工，有的到日本，有的到澳洲或大陸；因薪水比較高，即使打工也願意去，問題是幾年後回台灣就業也不易。

吳皇昇說，市長關心青年就業問題，根本問題在台灣就業環境及勞動市場結構；市府可從產官學合作方向，加強輔導。盧市長已指示勞工局、經發局研擬成立青年事務專責單位，協助企業與大專院校接軌幫助青年就業。

(中國時報)