地牛翻身 民眾驚憶0206大地震
台南市21日上午8時04分發生芮氏規模3.5地震，最大震度4級，震央在離台南市政府9公里多外的仁德區，深度僅11.2公里，不少民眾回想起3年前的0206大地震，一樣在過年前冷氣團南下的日子發生，紛紛上網留言表示很恐懼。
這起地震發生在21日上午，許多民眾都感到劇烈搖晃，不少人飽受驚嚇，氣象局南區氣象中心表示這是起小區域地震，網路上有不少人洗板留言。
「這幾年只要過年前都會地震」有網友在網路PTT上留言，認為2016年的0206台南大地震後，台南已連續幾年的較大地震都巧合的發生在過年前且天氣冷的日子，現在快到0206這一天都會感到害怕，提醒網友今年也要小心，許多網友不約而同表示想起2016年的那場0206大地震仍然心有餘悸。
台南市21日正逢冷氣團南下，氣溫陡降，民眾上午幾乎都感受到地牛翻身時的猛然一晃，有網友表示原本還在起床恍惚狀態，瞬間清醒，也有網友表示無感，這幾年來都被震習慣了。
台南市消防局表示，昨天並未接獲通報有傷亡傳出，警局則派出警員加強巡邏，所幸並無災情發生。
(中國時報)
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