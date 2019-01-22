照顧銀髮族 橋頭關懷據點開張

2019年01月22日 04:11 中國時報 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

為了讓長者不再呆坐在樹下，及在社區就能得到照顧與關懷，高雄市新莊社區發展協會的社區照顧關懷據點──「祥和據點」21日歡喜揭牌，班上有13對銀髮班對，每到上課日子就手牽手結伴步行來據點，社區裡洋溢幸福的粉色氛圍。

新莊社區理事長余勝利號召理監事商討配合政府推動在地老化與老人照顧服務政策，將社區營造成一個和樂融融的休閒空間。

余勝利表示，在社會局、區公所及培力團隊老師的協助下，成立社區照顧關懷據點，取名為「祥和據點」，意為社區有「祥」光瑞氣的照耀，社區老少居民皆能「和」樂融融的相處。一路以來要感謝志工團隊的相挺，其中有多位銀髮族共同參與志工行列，社區據點不僅是長輩的第2個家，也是志工退休生活的第2春。

目前社區據點長輩有43位，長輩平均年齡為76歲，志工團隊有18位，志工年齡為60歲；祥和據點長輩們及志工團隊21日用辦喜事的心情來慶賀據點揭牌活動。

據點長輩內有13對班對，其中1對為70歲王榮源志工和68歲劉秀珍志工，夫妻手牽手步行來據點的情景令人感動。

高雄市社會局代理局長謝琍琍表示，截至去年12月底，高雄市老人人口比例已突破15%，因應未來的老人照顧需求，藉由社區志工提供照顧在地長者關懷訪視、電話問安、共餐服務、健康促進服務，並不定期舉辦各項活動，提供長者一個聚會的空間，讓長者願意走出戶外，閒話家常做運動、樂齡學習動一動，以活絡彼此感情，讓長者有精采又豐富的銀髮生活。

(中國時報)