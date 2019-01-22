北市府點頭 翁震炘接北農總經理

2019年01月22日 04:11 中國時報 吳堂靖 、林縉明、游昇俯／台北報導 、林縉明、游昇俯／台北報導

北農常董會周四登場，新任董、總座人選備受關注，兼任北農董事長的北市副市長彭振聲21日與農委會主委陳吉仲協調人選，會議約半小時即結束，北市府同意總經理由農金局副局長翁震炘接任，將於24日正式任命，新任董事長則由前議員黃向羣接任，預計春節後完成交接。

彭振聲昨拜會陳吉仲，由於雙方已有共識，會議商談過程融洽，重點也多放在北農運作及董事會時程。會後，彭振聲表示，翁震炘曾任農糧署主祕，對北農的業務經營非常嫻熟，柯文哲市長認為此推薦是專業考量，同意這項人事安排，北農將於24日舉行臨時董事會，任命翁震炘擔任總座。

不過，因前北農總經理吳音寧因拒絕到議會備詢，彭振聲說，市長柯文哲表示若有必要，希望新任總經理能到議會備詢，陳吉仲與翁也當場同意。翁震炘還表示，上任後首要任務就是確保春節前的蔬果供應穩定。

至於新任董事長部分，北市府有意推派黃向羣擔任北農新董座，對此彭振聲表示，須待2月底至3月初舉行董事會，由常務董事選舉產生，目前暫規畫由北市前議員黃向羣接手。

媒體詢問此安排是否代表「白綠合作」，彭笑說，沒有白綠，因為如果是黃向羣任董事長，他也是綠色的（民進黨籍），故不是白綠合作，彭指出，市長希望雙方按照約定走，讓北農可以回歸正常營運，不要再有其他問題發生。

黃向羣表示，由於接任董座須先成為董事、常董，再由常董表決而出，但翁、彭皆為常董，接任牽涉席次問題，因此預計年後上任。至於接掌董座被視為白綠複合的曙光，黃向羣笑稱，如彭所說，一切都是專業考量，沒有政治問題。

(中國時報)