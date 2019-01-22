新設象棋園區 福和橋下很藝文
新北市政府為增添河濱公園娛樂及藝文性，於福和橋靠近河岸橋孔下規畫出一處大型象棋園區，並放置18張象棋造型座椅，增添趣味並富含教育意義，提供民眾休憩與拍照使用，成為河濱公園新景點，獲得不少民眾喜愛。
水利局高灘地工程管理處表示，福和橋下及其周邊平時是民眾休閒、運動的場所，假日花市、福和市集、福和河濱公園等具有完善的運動與遊樂設施，每逢假日，民眾從事舞蹈、運動、逛街，福和橋下人聲鼎沸、生氣勃勃。
福和橋靠近河岸橋孔下規畫出一處大型象棋園區，配合棋譜擺放象棋座椅，增添18張象棋造型座椅，讓河濱園區變得更生動、更有趣。
園區緊臨河濱自行車道，開車的民眾可從福和越堤道進入福和公有停車場，下車後往河岸側方向步行約5分鐘即可到達。
水利局高灘地工程管理處表示，象棋歷史相當久遠，自古帝王世家、諸侯將相、文人雅士、貴族商賈，甚至市井小民都熱愛象棋，可說是不可缺少的休閒娛樂。
另外，福和橋下象棋園區也與福和國中每年舉辦的真人象棋爭霸戰相呼應，每年都會由學生穿著自製象棋服裝，聽從2位棋王指揮，在棋盤中移動進行真人象棋爭霸賽。
(中國時報)
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