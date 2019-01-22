多蔬果少油炸 健康過好年

2019年01月22日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹縣報導 ／竹縣報導

春節免不了大啖美食，但若沒注意均衡飲食，恐讓口腹之慾帶來健康負擔。中國醫藥大學新竹附設醫院23日將辦「健康過好年」園遊會，由營養科、家醫科、中醫科現場分享保健之道，教您春節怎麼吃最健康，另有書法家現場揮毫贈春聯，內容豐富多元。

中醫大新竹附醫副院長陳俊賢說，該院去年12月開診，今年春節第一次陪民眾過年，鑒於年節是闔家團聚吃團圓飯的時光，不少人開懷吃喝，卻沒注意到營養均衡，院方為此從預防醫學角度出發，分享正確的飲食習慣，啖美食無負擔。

例如熱門年菜「佛跳牆」，往往重油重口味，營養師王依屏說，建議民眾可調整食材的烹調油量及份量，像是食材油炸的方式改為蒸烤烹調，增加包心白菜用量，可提升甜味又降低熱量等，每人份的熱量控制在161.6大卡，不增加身體額外負擔。

王依屏說，傳統年菜多以肉類為主角，蔬菜水果等膳食纖維的攝取相對不足，健康年菜的基本原則是「三多二少一適量」，「多蔬菜、多水果、多膳食纖維，少油炸、少食鹽，肉適量」。

著重養生的中醫科則將分享保養祕方，提供養生茶「天水茶」、「元氣活力飲」試喝。中醫科醫師鄒曉玲表示，「天水茶」主要成分為烏梅、山渣等，能生津止渴、保護喉嚨，「元氣活力飲」主要成分是何首烏、當歸、熟地黃等，可氣血雙調，很適合在年節飲用。

家醫科醫師劉晟昊指出，家醫科將透過眼壓、骨密度檢測儀器，讓民眾認識自己的「身體密碼」，並將提供心房顫動式血壓機，為參加民眾量測血壓和偵測心房顫動。

院方另邀書法名家賴煥琳現場寫春聯免費送春聯。

(中國時報)