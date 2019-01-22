機器老鷹裝置藝術 守護彰縣民眾

2019年01月22日 04:11 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

機器老鷹來了！彰化縣議會今年即將有全新的裝置藝術亮相，位在中山路近八卦山牌樓處的停車空間已規畫建置水泥基座，預計本周進行吊掛作業，並在農曆春節後正式揭牌；春節期間預料將成為民眾上八卦山，走春時最熱門的打卡景點。

據了解，全新裝置藝術將以彰化縣縣鳥灰面鵟鷹（南路鷹）為創作意象，一大一小，作品高度逼近3公尺；以明亮黃色系、不鏽鋼材質打造的機器老鷹，相當吸睛，預計近日將吊掛安裝，正式亮相。

在議長謝典霖主導下，近年彰化縣議會積極進行空間改造，努力拉近與民眾距離；去年底完成周邊景觀工程，打掉圍牆改為低矮綠籬，退縮土地增加人行道空間，讓議會更親民。

新會館落成後，串聯周邊藝術景點，如彰化藝術館、圖書館、美術館與生活美學館等；打造為彰化縣卦山藝文特區、藝術廊帶。

彰化縣議會表示，機器老鷹張開羽翼的展翅形象，又低頭顧盼雛鷹，象徵在八卦山大佛山腳下，守護著縣民；民眾過年走春時不妨順道來拍照打卡，一睹機器老鷹的英姿。

(中國時報)