日輪太平洋維納斯號 首泊安平港

2019年01月22日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

日籍客輪「太平洋維納斯號」21日首度泊靠安平港，台南市長黃偉哲除致贈首航紀念牌給船長松井克哉，也期盼該客輪未來還有更多造訪台南之旅。尤其，該輪客群以中高年齡層為主，適逢農曆春節將到來，屆時登場的月津港燈節頗適合日本旅客到訪。

根據交通部調查，搭乘郵輪來台的旅客，每人每天平均消費約100美元；亦即該客輪將近400名旅客，可替台南市帶來大約4萬美元，折合新台幣124萬元的觀光財。

黃偉哲指出，熱忱歡迎數百位觀光客來到台南，台南是很熱情好客的，市府拚觀光的用心大家也都感受得到，不管是團客或自由行，都希望他們能夠飽覽台南的風光，接受台南熱情市民的接待。

黃偉哲還趁勢行銷台南的好山好水及美食小吃，更特別推薦農曆年節市府舉辦的一系列春節活動，強調無論月津港燈節、3月登場的台灣國際蘭展等活動，都很適合參訪。

客輪旅客陸續通關後，便展開致贈紀念牌儀式。黃偉哲與台灣港務公司高雄分公司總經理陳劭良，分別致贈劍獅、首航紀念牌給松井克哉，並向旅客表達最誠摯的歡迎之意；市府還精心安排民族舞蹈迎賓，增添首航高潮，儀式簡單隆重。

松井指出，聽說「沒來過台南，就代表沒來到台灣」，此次能夠靠泊安平港，讓他倍感興奮。客輪早上7點不到就抵達安平港，旅客以中高年齡層為主，因此行程安排也多選擇東南亞等溫暖國家。

市府經發局說，太平洋維納斯號屬日本大阪籍中大型郵輪，是近10年靠泊安平港的大型郵輪之一，也是首艘由日本啟航並靠泊安平港的大型客輪，船重2萬6518噸、船長183公尺，屬於以日本頂級遊客為目標市場的精緻、高價位遊輪。此次帶來的400名旅客，多以日籍為主，航程路線從日本神戶港啟航後直抵安平港，隨後展開台南市區一日遊觀光行程，下午6點離港轉往菲律賓。

(中國時報)