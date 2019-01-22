毛孩捐血站 屏科大拓點台中

2019年01月22日 04:11 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東科技大學獸醫學系2016年成立全台第一座「獸醫輸血醫學中心」，迄今已成功救助近300隻毛小孩的生命。為了擴充血庫，屏科大將與全國動物醫院合作，進軍台中設置「台中動物捐血站」，方便中部毛孩家長參與捐血愛心行動。

屏科大「獸醫輸血醫學中心」成立2年多來，已募集超過70隻合格捐血犬，捐血次數達260次，救助近300隻毛小孩生命。不過屏科大過於偏遠，許多毛孩家長有意願帶毛孩捐血，卻因時間、交通等因素無法實現，中心常面臨血荒壓力。

屏科大因此與全國動物醫院合作在台中總院設置「台中動物捐血站」，23日揭牌後，每個月第3個星期日為「屏科全國毛孩捐血日」，當日上午10時至下午4時屏科大會派獸醫師駐點，提供中部毛孩捐血服務。

當日募集的血液會立即帶回屏科大，進行後續血品貯存、備索、寄送等處理。中心主任蔡宜倫說，理想捐血犬年齡在1至8歲，體重20公上以上的健康犬隻都能捐血，整個過程30至40分鐘，每隻狗每季可捐一次。

狗的血型比人類複雜，大約可分為8群，因此輸血手續要更謹慎，輸血前得先進行過敏、排斥反應，再進行交叉配對，找出最適當的血型，否則可能發生強烈反應「危及狗命」。

蔡宜倫說，很多家長都認同「捐血一袋，救狗一命」理念，到中部拓展捐血站除了改善及擴充中心的血源外，也能與當地動物醫院及毛孩家長們分享相關醫學知識與技術，造福更多毛孩與家長，創造多贏局面。

(中國時報)