毛孩捐血站 屏科大拓點台中
屏東科技大學獸醫學系2016年成立全台第一座「獸醫輸血醫學中心」，迄今已成功救助近300隻毛小孩的生命。為了擴充血庫，屏科大將與全國動物醫院合作，進軍台中設置「台中動物捐血站」，方便中部毛孩家長參與捐血愛心行動。
屏科大「獸醫輸血醫學中心」成立2年多來，已募集超過70隻合格捐血犬，捐血次數達260次，救助近300隻毛小孩生命。不過屏科大過於偏遠，許多毛孩家長有意願帶毛孩捐血，卻因時間、交通等因素無法實現，中心常面臨血荒壓力。
屏科大因此與全國動物醫院合作在台中總院設置「台中動物捐血站」，23日揭牌後，每個月第3個星期日為「屏科全國毛孩捐血日」，當日上午10時至下午4時屏科大會派獸醫師駐點，提供中部毛孩捐血服務。
當日募集的血液會立即帶回屏科大，進行後續血品貯存、備索、寄送等處理。中心主任蔡宜倫說，理想捐血犬年齡在1至8歲，體重20公上以上的健康犬隻都能捐血，整個過程30至40分鐘，每隻狗每季可捐一次。
狗的血型比人類複雜，大約可分為8群，因此輸血手續要更謹慎，輸血前得先進行過敏、排斥反應，再進行交叉配對，找出最適當的血型，否則可能發生強烈反應「危及狗命」。
蔡宜倫說，很多家長都認同「捐血一袋，救狗一命」理念，到中部拓展捐血站除了改善及擴充中心的血源外，也能與當地動物醫院及毛孩家長們分享相關醫學知識與技術，造福更多毛孩與家長，創造多贏局面。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。