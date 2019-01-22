幼兒園義賣春聯 助弱勢過好年

2019年01月22日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

農曆春節將至，家戶正趕辦年貨打掃環境迎新年，花蓮家扶中心與幼兒園舉辦春聯義賣，幫弱勢家庭籌募幸福套餐，小朋友賣力的招呼客人進來，把手寫的恭喜發財、大吉大利等祝福春聯賣出去，募得金額將幫助52戶貧困媽媽為孩子加菜過好年。

花蓮家扶中心主任施政延說，扶助花蓮縣內的家庭中，超過8成家庭為單親媽媽一個人養家，更有66％的家庭每月收入不到2萬元，新年腳步接近，對弱勢家庭和小朋友來說卻無欣喜過節期盼，因為多半家庭因經濟困頓，根本無力陪伴孩子慶祝過年。

立德幼兒園得知花蓮家扶正在發起「幸福過好年」暖心套餐送愛活動，舉辦義賣活動，讓小朋友與家長一起演出、叫賣，將合作完成的摺紙、剪窗花、寫春聯進行義賣，並將募得5萬2000元全數捐出。

園長李元成說，幼兒園內也有許多弱勢學童，因此更希望讓孩子從小知道如何透過自己的小小力量、創造大改變，透過這次義賣活動，告訴小朋友認識幫助弱勢重要性，以及可以真正透過自己的雙手幫助需要關心的人，實際落實生命教育。

(中國時報)