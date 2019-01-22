幼兒園義賣春聯 助弱勢過好年
農曆春節將至，家戶正趕辦年貨打掃環境迎新年，花蓮家扶中心與幼兒園舉辦春聯義賣，幫弱勢家庭籌募幸福套餐，小朋友賣力的招呼客人進來，把手寫的恭喜發財、大吉大利等祝福春聯賣出去，募得金額將幫助52戶貧困媽媽為孩子加菜過好年。
花蓮家扶中心主任施政延說，扶助花蓮縣內的家庭中，超過8成家庭為單親媽媽一個人養家，更有66％的家庭每月收入不到2萬元，新年腳步接近，對弱勢家庭和小朋友來說卻無欣喜過節期盼，因為多半家庭因經濟困頓，根本無力陪伴孩子慶祝過年。
立德幼兒園得知花蓮家扶正在發起「幸福過好年」暖心套餐送愛活動，舉辦義賣活動，讓小朋友與家長一起演出、叫賣，將合作完成的摺紙、剪窗花、寫春聯進行義賣，並將募得5萬2000元全數捐出。
園長李元成說，幼兒園內也有許多弱勢學童，因此更希望讓孩子從小知道如何透過自己的小小力量、創造大改變，透過這次義賣活動，告訴小朋友認識幫助弱勢重要性，以及可以真正透過自己的雙手幫助需要關心的人，實際落實生命教育。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。