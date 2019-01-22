簡化都更流程 翻轉新北城鄉風貌

2019年01月22日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北都更刻不容緩，城鄉局長黃一平認為，想加速改變新北市城鄉風貌，就要簡化行政流程，把過去打死結的地方鬆綁，並透過都市計畫通盤檢討，把被視作北市附屬城市的主導權拿回來，才能盡速達到居住正義與居住安全。

黃一平曾任高公局拓建工程處副處長、台北市都發局主祕、台北市新工處長、台北市工務局副局長、台船環海風電公司籌備辦公室主任，資歷完整。

黃一平指出，城鄉局將透過都市計畫、都市計畫審議、住宅政策與都更4策略持續加強，新北市46都市計畫區有31個在通盤檢討，希望將不合時宜規劃因不同型態調整。

「都市計畫審議不能成為壓抑建築程序的障礙！」黃一平認為，審查模式可更扁平、簡化，如整體開發區已建置一段時間相對穩定後，就不用太多管控，委員會能量應用在新興開發區，聯審制也要建立，不能不同委員會各自為政。

黃一平認為，都更將是「重中之重」，未來將沿著捷運路線打造商住混合的「集約式城市」，不僅容積獎勵較大，也因交通方便，私人運具減少，可把部分道路用地做為人行道串聯商業區，把綠地空間軸帶拉出來。

另外，透過老屋拉皮、裝設電梯等補強，轉變都更就是拆屋的狹隘觀念。

黃一平說，危險老舊建築涉及生命財產安全，不再只有獎勵模式，而是要拿出建築管理的「棒子」。最後透過興建社會住宅與租金補貼，讓年輕人與低收入民眾也能住得安心。

(中國時報)