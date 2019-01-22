防患未然 消防局推搶救責任區
桃園市消防局2015年因新屋大火，消防安檢全歸大隊，造成分隊對轄區不熟悉，消防局推動搶救責任區訪視計畫，要求分隊同仁實地走訪、繪製平面搶救圖進入派遣系統，防患未然，21日跟著轄區分隊就跟著第一消防大隊深入廣豐新天地，了解動線。
消防局第一大隊長賴志忠說，農曆年節長假將至，部分業者會囤積貨物，有時甚至會阻礙逃生動線，加上連假期間，各大百貨公司、商場內的人潮逐漸增多，21日率員突襲廣豐新天地安檢，檢查火警自動警報系統、灑水系統、採水設備、排煙設備有無正常運作，確認安全無虞。
第一消防大隊轄區包含桃園區、龜山區、八德區，屬北桃園的人口稠密區，百貨公司、電影院、大賣場、KTV、飯店等公共場所共有617家，去年10月起針對人潮眾多場所稽查，至今為止檢查1316家次，不合規定的有31家，其中6家業者，包括KTV、運動中心和燒烤店，因情節重大，遭開罰6千到3萬元不等。
業者常見的缺失包括火警警報部分斷線、室內消防栓組件故障、緊急發電機故障、排煙量不足、火警探測器故障、出口標示燈數量不足、照明設備數量不足、避難指標數量不足等，賴志忠呼籲業者對消防安全設備，時刻都要維持高標準狀態，目前消防局正在推動搶救責任區訪視，要求轄區消防員依據大型商場特性、空間配置、使用管理形態等擬定搶救對策，面對災害潛勢區主動出擊，因此大隊和各分隊都會突襲賣場，確保公共安全。
(中國時報)
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